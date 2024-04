Sciopero per la sicurezza sul lavoro | corteo a Bologna “C’è una strage | cosa deve succedere per avere regole nei subappalti privati?”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Uno striscione con la scritta ‘Adesso basta!‘ apre ildi Cgil e Uilche si è messo in marcia giovedì mattina nel giorno dellogenerale nazionale per lasul. In Emilia-Romagna l’astensione è stata raddoppiata nella durata (8 ore) ed estesa al settore pulizie pubblico dopo ladella centrale di Suviana. In prima fila, con il segretario della CgilMichele Bulgarelli e quello regionale della Uil Marcello Borghetti, Ivana Veronese nazionale confederale Uil, Luigi Giove, segretario organizzativo nazionale Cgil, il sindaco diMatteo Lepore, quello di Camugnano Marco Masinara, il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore regionale alVincenzo Colla. “Si ...

Possibili disagi e trasporti a rischio nella giornata di oggi , giovedì 11 aprile 2024, per lo Sciopero generale nazionale indetto da Cgil e Uil. Bus, metro e treni si fermeranno in... (ilmessaggero)

Uno striscione con la scritta 'Adesso basta!' apre il corteo di Cgil e Uil Bologna che a minuti si metterà in marcia, nel giorno dello sciopero generale nazionale per la sicurezza sul lavoro. In ... (quotidiano)

A Bari in piazza Cgil e Uil per Sciopero del settore privato - E' in corso a Bari, davanti alla sede della Prefettura, il presidio organizzato da Cgil e Uil in occasione dello Sciopero generale nazionale del settore privato durante il quale i lavoratori incrocian ...ansa

Milano blindata per il G7 dei Trasporti nel giorno dello Sciopero dei mezzi pubblici: precettato dal prefetto - Focus della Ministeriale saranno le sfide del futuro della mobilità Dall’11 al 13 aprile si terrà a Milano, nella sede di Palazzo Reale, la riunione dei ministri del G7 Trasporti, presieduta dall’Ital ...informazione

Cgil e Uil ancora in mobilitazione per la sicurezza sul lavoro: sit in davanti raffineria - Gela. Ancora una volta, Cgil e Uil, con le rispettive categorie, sono tornati davanti all'ingresso di raffineria per riportare al centro della mobilitazione la ...quotidianodigela