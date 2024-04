Kurt Cobain | trent’anni senza il leader dei Nirvana | anima del grunge

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il 5 aprile 1994 il mondo ha perso, ma l’ha scoperto solo tre giorni dopo. Trovato esanime da un elettricista nella sua villa sul lago Washington, il cantante si è suicidato con un colpo di fucile alla testa. Nel suo corpo, massicce quantità di eroina; accanto a lui, una lunga lettera d’addio. Un alone di mistero circonda tuttora la sua morte, e in molti sono convinti chenon si sia tolto la vita, ma, al di là delle speculazioni, rimane l’enorme vuoto lasciato da uno dei musicisti cardine della scena. Nato ad Aberdeen il 20 febbraio 1967, dopo un’infanzia e un’adolescenza segnate dal divorzio dei genitori e mitigate solo dal suo amore per l’arte,si fa strada nel mondo della musica a piccoli passi, fino ad arrivare, nel 1987, a fondare con il bassista Krist Novoselic e ...