Stazione Termini | anziano di 91 anni invita a pranzo una senzatetto - lei lo rapina e scappa con 900 euro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 – Unache chiede l’elemosina per comprare cibo nei pressi della, unla vuole aiutare e laa casa sua che non è distante, nel quartiere Esquilino a Roma. Ma una volta arrivati nell’abitazione lei cambia atteggiamento, non vuole più mangiare ma cerca i soldi, rovista dappertutto nei mobili e quando l’le chiede di andarsene, lo minaccia con un coltello e poi fugge una volta trovati 900in contanti in un cassetto. É accaduto ieri in un appartamento dell’Esquilino dove gli agenti della sezione Volanti sono intervenuti per per la segnalazione di una lite tra un uomo ed una donna. LaGli agenti sono arrivati quando la ...

