Tragedia a stazione Termini | uomo investito ed ucciso da un treno

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – Unasi è consumata a: unè stato travolto da unedsui binari. Il fatto è avvenuto mercoledì 1 maggio: secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia ferroviaria, l'coinvolto nell'incidente era un cittadino straniero sprovvisto di documenti, rendendo al momento difficile l'identificazione. Le indagini sono ancora in corso per stabilire le circostanze esatte dell'accaduto e chiarire la dinamica dell'accaduto.