Spezie cancerogene - in Europa più di 500 i prodotti a rischio | l’India apre un’inchiesta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Scoppia l’allarme per alcuneindiane che potrebbero contenere sostanze, secondo quanto sta investigando l’ente governativo indiano Food Safety and Standards Authority of India (Fssai). Questa indagine è nata dopo il bando di quattro popolari miscele diprodotte da due aziende locali, Mdh ed Everest, a Hong Kong e a Singapore, per la presenza sospetta di un pesticida potenzialmente cancerogeno, l’ossido di etilene (EtO). Parallelamente, la Food and Drug Administration statunitense ha avviato un’indagine su tutti idi queste due aziende. In, nel periodo tra settembre 2020 e aprile 2024, sono stati identificati circa 527 alimenti contenenti sostanze. Icoinvolti Mdh ed Everest sono tra le principali aziende di ...

