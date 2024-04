Luis Rubiales | “Bacio ad Hermoso? Ho la coscienza pulita”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Non riesco a capire come questo possa essere classificato come violenza sessuale”. A dirlo è l’ex presidente della Federcalcio spagnola,, in un’intervista ai microfoni de “La Sexta”, tornando a parlare dela Jenniferper il quale rischia una condanna a due anni e mezzo di carcere. Perquello era un“tra due amici, dopo aver vinto un Mondiale” e assicura di aver chiesto alla calciatrice il suo permesso prima di baciarla: “Un molestatore non fa quella domanda”, assicura l’ex numero 1 del calcio spagnolo, che aggiunge: “Ho la, le cose hanno assunto proporzioni esagerate”. E sull’indagine per riciclaggio e corruzione che lo vede coinvolto insieme ad altri funzionari. “Tutti i miei conti sono ...