Sono Sarah e Petit Amici 23 - l’annuncio di Lorella Cuccarini dà uno scossone al talent

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si avvicina la data della finale di23 e i giochi si fanno sempre più duri per i concorrenti rimasti in gara. Dopo la sesta puntata andata in onda il 4 maggio“sopravvissuti” in sei: quattro cantanti (Mida, Holden,Toscano,) e due ballerini (Marisol e Dustin). Per loro si preannuncia una settimana ricca di sorprese e ostacoli da superare per provare a convincere la giuria a votare per loro. Poco fa in casetta per gli allievi è arrivata una comunicazione importante. Si tratta infatti di un nuovo guanto di sfida, lanciato direttamente dalla prof. L’insegnante ha deciso che è giunta l’ora di un confronto diretto tra i due allievi che in queste ore vengono dati come favoriti secondo i bookmaker per la vittoria finale. La mossa ha mandato in ...