Sarah in lacrime ad Amici 23 | “Non sono integrata nel gruppo | mi sento inutile”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nella casetta di23,ha vissuto un momento di sconforto. L'allieva del talent show, dopo non aver ricevuto messaggi anonimi dai suoi compagni, è scoppiata in: "Non miimportante per qualcuno, miinutile. Misempre messa in dubbio, mi chiedo 'mi vedessi da fuori, mi starei simpatica?'".

A causa di alcuni suoi compagni , Sarah scoppia in lacrime e si sfoga ad Amici 23: ecco cosa è accaduto nell'ultimo daytime L'articolo Amici 23, Sarah scoppia in lacrime a causa dei suoi compagni ... (novella2000)

Amici 23, Sarah ridotta in lacrime: "Non me l'aspettavo, è una crudeltà" - Sarah entra in crisi durante il Message in a bottle. La cantante si chiude in bagno prima di farsi consolare dalle amiche. Poi arriva lo sfogo con l'insegnante ...libero

Amici 23, Sarah ignorata e in crisi nel daytime, fan: 'Ci preparano alla sua uscita' - ma in particolare a Sarah. Il pubblico di Canale 5 ha assistito alla crisi che la cantante ha vissuto nei giorni scorsi e alle lacrime che ha versato quando ha scoperto che nessun compagno le aveva ...it.blastingnews

Amici 23, Sarah delusa dai compagni scoppia in lacrime: "Non me l'aspettavo: è una crudeltà" [VIDEO] - Sarah nel daytime di Amici 23 si è lasciata andare a un lungo pianto, delusa da un comportamento dei suoi compagni. Ecco cosa è successo!comingsoon