Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme in Spagna | nuovo amore per la ex di Bonolis? Cosa ha detto lui

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati beccati insieme in alcuni scatti: c'è un flirt in corso tra i due? Ecco come stanno le cose !

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia fidanzati Lui rompe il silenzio e ammette che… - Isola dei Famosi, sonia bruganelli e Angelo Madonia fidanzati Lui rompe il silenzio e ammette che… - Ecco che cosa ha dichiarato Angelo Madonia a proposito del rapporto con l'opinionista dell'Isola dei Famosi sonia bruganelli.

La nuova edizione del reality show non convince: la "colpa" non sarebbe solo della conduttrice, ma anche del cast scelto - La nuova edizione del reality show non convince: la "colpa" non sarebbe solo della conduttrice, ma anche del cast scelto - L'Isola dei Famosi 2024 è a rischio: la conduzione firmata Vladimir Luxuria, affiancata da sonia bruganelli e Dario Maltese in studio e con l'inviata speciale sul posto Elenoire Casalegno, non ...

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia beccati insieme a Roma: lo scoop dopo la separazione con Bonolis - sonia bruganelli e Angelo Madonia beccati insieme a Roma: lo scoop dopo la separazione con Bonolis - Dopo la separazione avvenuta con il conduttore Paolo Bonolis, ecco spuntare accanto a sonia bruganelli il nome del ballerino Angelo Madonia, incontrato a Palma de Maiorca mentre l'opinionista ...