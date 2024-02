Il protagonista che non c’è Calo fisico e pure mentale Il fantasma di Bonaventura

Attrice non protagonista, la presidente Giorgia Meloni, che non è sul palco ma aleggia per tutta la durata, ché ogni volta che lui prende la parola sembra una risposta a quella vicenda di cui tutti

(Di giovedì 15 febbraio 2024) dall’inviato Jack non c’è più. E si vede. Eccome. Tornato nel suo ruolo naturale, al centro della linea a tre, alle spalle della punta,ha continuato a non funzionare. Da subito. Dal primo minuto dalla partita di Bologna, quella che, al contrario, avrebbe dovuto essere per lui e per la Fiorentina, la partita della ripartenza. Dopo il buio del mese di gennaio e dopo i lampi della ritrovata autostima con la goleada al Frosinone, lontana appena una manciata di giorni. Jack non c’è e sul gioco viola il periodo no del giocatore ha riflessi pesantissimi. E adesso i passi indietro del giocatore che portava qualità e gol dovranno essere motivo di riflessione pere capire come mai i piedi buoni dihanno smesso di funzionare. La condizione fisica, dal ko di Roma in poi, non è stata più quella che un giocatore con le sue doti e ...