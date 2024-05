“Siete dei bulldozer - a noi servono voti” | cosa c’entra la mafia nell’inchiesta sulla lista Cambiamo con Toti

Il presidente della Liguria Giovanni Toti , accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio, è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta in cui ci sono 25 gli indagati e 10 destinatari ...

Ieri è scoppiato il terremoto politico-giudiziario in Liguria. Il presidente Giovanni Toti è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare con arresti domiciliari. L’ipotesi di reato è di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti ...

Corruzione in Liguria: gli arrestati, le accuse, gli interrogatori, dal presidente della Regione Toti all’ad di Iren Signorini - Corruzione in Liguria: gli arrestati, le accuse, gli interrogatori, dal presidente della Regione toti all’ad di Iren Signorini - In una Liguria politico imprenditoriale che cerca ancora di riprendersi dallo choc della retata di ieri, è già iniziata la fase complessa ma decisiva di esame delle carte da parte degli avvocati e dei ...