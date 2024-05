Napoli - alla guida di un suv investe e uccide una 21enne | caccia al pirata

(Di domenica 5 maggio 2024) È accaduto all'alba di oggi in via Cattolica, mentre la giovane si metteva. L'investitore non si è fermato a prestare soccorso e si è datofuga Investita e uccisa da un suv mentre si mettedella sua auto. L'investitore non si ferma a prestare soccorso e si dàfuga.

Napoli, 21enne travolta e uccisa mentre sale in auto - Il dramma in via Cattolica, periferia occidentale di Napoli. Il conducente dell’altro veicolo si è dato alla fuga ... Continua a leggere>>

Suv pirata investe e uccide una 21enne a Napoli - È accaduto all'alba di oggi in via Cattolica, mentre la giovane si metteva alla guida. L'investitore non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga Investita e uccisa da un suv mentre si m ... Continua a leggere>>

Investita mentre attraversa la strada, grave una 27enne - NAPOLI. Incidente a Fuorigrotta in Via Leopardi alle ore 04,30 dove una ragazza G.R. nata a Napoli nel 1997 e residente proprio in Via Leopardi, stava concludendo la serata facendosi accompagnare insi ... Continua a leggere>>