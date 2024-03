Migranti | nuovo sbarco a Lampedusa Sea Watch 5 in fermo amministrativo a Pozzallo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 9 marzo 2024)dila notte scorsa a. Al largo dell'isola delle Pelagie, militari della Capitaneria di porto hanno rintracciato un barcone di 11 metri e trasbordato le 138 persone che vi erano a bordo. Tra ianche una donna al settimo mese di gravidanza. Ventuno in tutto quelle che hanno affrontato la traversata sul barchino di una decina di metri. Insieme a loro anche 17 minori. Iarrivano da Egitto, Siria, Pakistan e Bangladesh. La carretta, salpata da Sabratha in Libia, è stata lasciata alla deriva. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola dove, dopo gli approdi di ieri - sei per un totale di 259 persone oltre a un cadavere -, si trovano attualmente 383 ospiti.