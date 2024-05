(Di mercoledì 8 maggio 2024)(Bergamo) – Tragedia nella notte a, in provincia di Bergamo. Unadi 8in unstradale tra duela notte scorsa. Si è trattato dello scontro tra due vetture avvenuto sulla ex statale 671, avvenuto poco dopo le 22.30 di martedì 7 maggio. Il fratello di 9ha riportato la frattura del femore e altre tre persone - tutte adulte - sono rimaste ferite, due in modo grave. Tra queste la nonna dei due bimbi.

È accaduto ieri martedì 7 maggio sull’ex Statale 671, nel territorio comunale di Clusone (Bergamo). In uno scontro frontale tra due vetture ha perso la vita una bambina di 5 anni , mentre il fratello di 9 ha riportato la frattura del femore. In ...

In un incidente stradale avvenuto a Clusone , vicino Bergamo , è morta una Bambina di 8 anni . Tra i feriti c'è anche il suo fratellino , di 9 anni

Clusone, bambina di 8 anni morta in incidente tra auto - clusone, bambina di 8 anni morta in incidente tra auto - Dramma sulla ex statale 671, violento impatto tra due vetture nella notte. Feriti il fratello di nove anni e tre adulti ...

Incidente a Clusone, morta una bambina di 8 anni e tre feriti (due gravi) tra cui la nonna - Incidente a clusone, morta una bambina di 8 anni e tre feriti (due gravi) tra cui la nonna - Incidente clusone. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale tra due auto la notte scorsa a clusone, in provincia di Bergamo. Il fratello di 9 anni ha riportato la frattura del femore e ...

Bambina di 8 anni morta in un incidente a Clusone vicino Bergamo, tra i feriti c'è il fratellino: uno è grave - bambina di 8 anni morta in un incidente a clusone vicino Bergamo, tra i feriti c'è il fratellino: uno è grave - Una bambina di 8 anni, di Castione, è morta nella serata di martedì 7 maggio in un incidente stradale avvenuto sulla statale a clusone. Lo scontro frontale tra due auto sulla strada bagnata è avvenuto ...