Domenica in | Simona Ventura e Giovanni Terzi raccontano la loro storia d’amore | il ricordo di Gabriella Ferri con il figlio

(Di domenica 17 marzo 2024) ROMA – Oggi (17 marzo), dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 27^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a, che racconteranno lae le prossime nozze annunciate recentemente durante una puntata di ‘Ballando con le stelle’. Alessandra Mussolini si racconterà tra carriera e vita privata oltre a parlare del suo romanzo autobiografico ‘Il gioco del buio’. Per ricordare la grandea 20 anni dalla scomparsa, in studio ilSeva Borzak Jr., la cantante Syria e Pino ...