Salvini | Toti? Dimissioni sarebbero resa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il leader della Lega: "Giovanni ottimo amministratore, non sono in condizione di suggerirgli niente. lo invito a dimostrare che ha lavorato correttamente" “Dimettersi sarebbe unadal mio punto di vista perché domani qualunque inchiesta, qualunque avviso di garanzia o rinvio a giudizio porterebbe alledi un sindaco o di un amministratore”. Lo ha

Mario Balotelli , ex calciatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Matteo Salvini e alle sue idee politiche

Toti arrestato, Salvini: «Dimettersi per lui sarebbe una resa». Gasparri: «Tempistica indagine sospetta» - Toti arrestato, salvini: «Dimettersi per lui sarebbe una resa». Gasparri: «Tempistica indagine sospetta» - A un mese dalle elezioni europee, un terremoto giudiziario sconvolge la Liguria: il governatore Toti finisce ai domiciliari per corruzione, in un caso con 25 indagati e 10 destinatari ...

maxi inchiesta in Liguria - maxi inchiesta in Liguria - Milano – "Dimettersi sarebbe una resa, dal mio punto di vista ... Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo salvini, a Milano, a margine del Convegno inaugurazione Fiera ...

Scontro Mentana-Gruber, La7: “Non manchi il rispetto verso l’azienda” - Scontro Mentana-Gruber, La7: “Non manchi il rispetto verso l’azienda” - (Adnkronos) – "Tutti i media La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto re ...