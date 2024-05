Suicidio a Parco Leonardo | giovane trovato impiccato al cavalcavia di via Giulio Romano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 7 maggio 2024) Fiumicino, 7 maggio 2024 – Una tragedia è quella che si è consumata a Fiumicino nella mattinata di oggi: unè statoalin fondo a via, in zona. Secondo una prima ricostruzione si tratta di. Sul posto presenti i Vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento… (Foto d’archivio) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.