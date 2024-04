Firenze | incidente in via Romana Suv abbatte una fila di motorini | strada chiusa per ore

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – Una domino, quello che si è verificato stamattina in viavicino al parco di Boboli: un grosso suv Mercedes, per cause ancora da accertare, è andato sbattere contro unadiparcheggiati, rovesciandone una decina in terra e danneggiando diversi di questi. “Erano da poco passate le 10, quando sentito un forte rumore di ferri che cadevano, tanto che credevo che fossero cadute le impalcature di un vicino cantiere, mi sono spaventato e mi sono affacciato dal negozio a vedere cosa fosse successo – racconta Gennaro, un vicino commerciante – Così mi sono trovato di fronte alla scena di questo, dove per fortuna pare che nessuno si sia fatto male”. Ancora è da ricostruire la dinamica, ma da prime ricostruzioni pare che il suv ...

