Biodigestore Casal Selce | Celestino Leonetti in sciopero della fame | “Non smetterò di lottare”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sono otto i giorni e otto le notti che, cittadino e membro del comitato di, non tocca cibo e dorme nel piccolo presidio artigianale situato lungo la via di. La “casetta” è posizionata proprio davanti all’ingresso dove prossimamente potrebbe sorgere uno dei biodigestori tanto voluti dal primo cittadino di L'articolo proviene da Il Difforme.

"Rocca lo ha autorizzato senza avere i poteri". Così il terzo Biodigestore finisce già al Tar - A fine gennaio sono stati rilasciati gli ultimi permessi dalla Regione Lazio, i comitati e associazioni protestano e fanno ricorso: "IX municipio non è la pattumiera di Roma" ...romatoday

Il Biodigestore è già a bando, ma la protesta non si placa. Alfonsi fischiata in aula - Il bando di gara per il Biodigestore di Casal Selce è stato da poco pubblicato, ma dal territorio si levano ancora proteste. Nella giornata di ieri è andato in scena un consiglio municipale a dir poco ...romatoday

A Roma avremo veramente bisogno del biometano - Da Giandaniele Giampaoli, referente nel XV Municipio del coordinamento dei Comitati “No al Biodigestore OsteriaNuova/Cesano” riceviamo e pubblichiamo una ...vignaclarablog