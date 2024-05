Blitz del Serricciolo a Romagnano Mulazzo ko

(Di lunedì 6 maggio 2024)1 Tempio Chiazzano 4: Leri, Bertano, Luccini, D’Angelo D., Dell’Amico (61’ DeNegri), Bernieri, D’Angelo R., Cham, Filippi, Capo (81’ Santini), Occhipinti (82’ Del Rio). All. Strata. UNIONE TEMPIO CHIAZZANO: Bindi I., Bucciantini L., Bucciantini T., Sapio, Livi, Pinochi, Nardi, Chafiq, Pagnini, Santini (87’ Taddei), Di Biase (77’ IKechukwu). All. Panati. Arbitro: Bo di Livorno. Marcatori: 43’ Pagnini (T), 45’ rig. Di Biase (T), 46’ Occhipinti (M), 55’ Nardi (T), 67’ Bucciantini (T). GROPPOLI – Ilchiude la propria stagione con una pesante sconfitta in casa contro l’Unione Tempio Chiazzano. Al 9’, sugli sviluppi di un corner di D’Angelo, R. Occhipinti prova un’incornata che non ha fortuna. All’11’ sono i pistoiesi a rendersi pericolosi con Santini che colpisce l’esterno del palo su cross di Livi. Al 15’ ...

