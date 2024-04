Ragazzina di 14 anni esce per andare a scuola ma sparisce nel nulla | appello della madre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ore di ansia e apprensione per la famiglia di una 14enne di Novara, Jennifer, scomparsa dallo scorso 17 aprile. La giovane manca da casa da mercoledì scorso quando è uscita di primo mattino da casa perdove però non è mai arrivata, allontanandosi senza dare più alcuna notizia di sé. I parenti hanno scoperto l’allontanamento poco dopo quando lasi è accorta di non avere più il proprio cellulare. A più riprese quindi hanno provato a contattarla e a telefonarle ma senza esito e così alla fine la famiglia ha deciso di presentare denuncia di scomparsa alla Questura di Novara giovedì scorso. Inizialmente si ipotizzava un allontanamento volontario, con la ragazza che già in passato aveva fatto perdere ogni traccia di sé per qualche ora, salvo poi tornare a casa. Questa volta però i giorni trascorsi sono già molti e ...