Riforme | Gasparri - ' da opposizioni affermazione apodittiche'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Le pregiudiziali dellecontengono alcune affermazioni. Si parla di derivazione plebiscitaria del solo presidente del Consiglio dei Ministri, ma esistono già diversi sistemi presidenziali, come quello americano o quello francese, e non sono certo paesi che possiamo accusare di mancanza di un impianto democratico solido e accettabile. Giorni fa il direttore del Foglio, un giornale libero a volte molto critico nei confronti della maggioranza, in un articolo ha spiegato questa riforma in modo molto chiaro. Il premierato, dice lui, pur non essendo la riforma più bella del mondo, è una riforma che può aiutare la Costituzione più bella del mondo ad essere ancora più bella, più moderna, più efficiente, più all'altezza delle sfide di un paese come l'Italia. La riforma, spiega Cerasa, offre al premier la ...