Riforme | Biancofiore - ' opposizioni per status qu - ce ne faremo ragione'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "La presentazione di tremila emendamenti al disegno di legge costituzionale sul premierato è un segno evidente e prevedibile che lenon vogliono dialogare per realizzare questa grande riforma. Ripetono, anzi accentuano lo spartito già utilizzato durante i lavori della Commissione. E' un de ja vu di cui non possiamo che prendere amaramente atto. Il Pd e le altre aree politiche di opposizione pensano che lecostituzionali le possono fare solo loro quando sono maggioranza. In effetti, sono per loquo, vogliono mantenere inalterato il sistema politico-istituzionale superato dai tempi e non più adeguato per consentire ai governi di assumere decisioni veloci come è richiesto dai cambiamenti rapidi che si susseguono nella società. Ce neuna, ...

Riforme: Biancofiore, ‘opposizioni per status quo, ce ne faremo ragione’ - riforme: Biancofiore, ‘opposizioni per status quo, ce ne faremo ragione’ - Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “La presentazione di tremila emendamenti al disegno di legge costituzionale sul premierato è un segno evidente e prevedibile che le opposizioni non vogliono dialogare per re ...

Riforme: Gasparri, ‘per FI premierato tra provvedimenti più importanti legislatura’ - riforme: Gasparri, ‘per FI premierato tra provvedimenti più importanti legislatura’ - Ed è quello che stiamo facendo. E respingiamo la passione per la tempistica che molto anima le opposizioni. Di questa riforma, che fa parte del programma della nostra coalizione, se ne discute da ...

PREMIERATO: VALANGA DI EMENDAMENTI IN AULA - PREMIERATO: VALANGA DI EMENDAMENTI IN AULA - Solo dalle opposizioni sono circa 3mila ... ‘E’ sbagliato far passare il messaggio per cui Forza Italia chiede la riforma della giustizia o la separazione delle carriere come una sorta di ‘baratto’.