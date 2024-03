Ricatto hard a una 17enne | ragazzino sotto processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Macerata, 21 marzo 2024 – Avrebbe ricattato una, chiedendole soldi se non voleva che i suoi videofinissero ovunque, minacciando omicidi e violenze e infine spedendo le immagini al padre di lei. Per questo èun 19enne, ora in carcere a Montacuto in seguito a questa vicenda. Ieri era prevista l’udienza per quanto accaduto in un piccolo centro della provincia lo scorso ottobre, quando sia la vittima sia l’imputato avevano compiuto 18 anni. Secondo l’accusa, il ragazzo avrebbe inviato a un uomo le immagini senza vestiti della figlia, chiedendo 500 euro se non volevano che li rendesse pubblici tramite internet. Per questo episodio il giovane è accusato di tentata estorsione e del reato di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti. Ieri però il difensore dell’imputato, l’avvocato ...