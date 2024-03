Catania | resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga | arrestati in due

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Gli agenti delle Volanti nel transitare per Via Dusmet hanno intercettato due persone a bordo di una vettura che procedevano a velocità sostenuta. Insospettiti, hanno inseguito la macchina, intimando più volte ai fuggitivi di fermarsi, anche con l’uso dei sistemi sonori e visivi dell’auto di servizio. L’inseguimento si è protratto fino a via Mulino Santa Lucia dove, nonostante laopposta, i due sono stati raggiunti, bloccati e identificati per quale un 39enne, quello che si trovava alla guida dell’auto, e un 25enne, entrambi catanesi e pregiudicati anche per reati riguardanti lodi. I due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale, poi estesa anche al mezzo, al cui esito il conducente è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di marijuana. Al controllo, l’altro ...