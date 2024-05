Re Carlo III dà a William il grado onorifico che spettava a Harry Schiaffo reale dopo il mancato incontro tra padre e figlio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il principeè tornato a Londra per gli Invictus Games, i giochi sportivi riservati ai militari mutilati che il secondogenito del sovrano patrocina sin dalla fondazione. Il principe non vedrà suo, reIII, nel corso della breve visita nel Regno Unito. Lo ha dichiarato un portavoce del duca di Sussex secondo cui l’agenda fitta di appuntamenti del monarca non permette unfra i due: “Il duca ovviamente è a conoscenza degli impegni di suoe di varie altre priorità e spera di vederlo presto”. Nonostante questo equilibrio diplomatico, qualcosa è successo. Un sorta die morale verso l’ex pupillo della casa. ReIII ha deciso di conferire all’erede al tronoil ...

