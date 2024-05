(Di mercoledì 8 maggio 2024) Fermo, 8 maggio 2024 - Dopo aver commesso una serie di, die ricettazioni, per i quali era stato condannato, aveva lasciato la sua abitazione di Montegranaro per trovare rifugio negli Stati Uniti e poi a Monaco di Baviera, in. Alla fine, però, ha dovuto fare i conti con i carabinieri del Reparto operativo di Fermo che si sono messi sulle sue tracce e, grazie ad un'incessante e articolata attività info-investigativa in collaborazione con la polizia di frontiera tedesca, sono riusciti ad arrestare il. Si tratta di Cristian Florin Moldovan, un romeno di 54 anni già domiciliato a Montegranaro, su cui pendeva un mandato di cattura europeo. La localizzazione deline l’arresto sono il frutto di una continua e ...

La Polizia ha arrestato 4 rapinatori e 2 ladre nella zona della stazione Termini . Le due donne, nel corso di un servizio di controllo degli agenti in metropolitana, sono finite in manette per furto pluriaggravato in concorso. Due guardie giurate ...

Rapine a mano armata e furti, arrestato in Germania pericoloso latitante - rapine a mano armata e furti, arrestato in Germania pericoloso latitante - L'operazione è stata messa segno dai carabinieri del Reparto operativo di Fermo e in manette è finito un 54enne romeno domiciliato a Montegranaro. Per evitare il carcere era fuggito a New York e poi a ...

Rapina supermercato a 11 anni, preso con 6mila euro di incasso - Rapina supermercato a 11 anni, preso con 6mila euro di incasso - L’indagine è ancora in corso, e si attendono ulteriori sviluppi su come la giustizia deciderà di procedere nel caso di questo ragazzino, la cui giovane età complica notevolmente le opzioni di risposta ...

Contrasto ai furti, fermato veicolo sospetto a Lauro - Contrasto ai furti, fermato veicolo sospetto a Lauro - I Poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei furti in abitazione, ha bloccato in quel c ...