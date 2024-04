Furti e rapine a Termini | suora minacciata di morte con una spranga di ferro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 aprile 2024) La Polizia ha arrestato 4 rapinatori e 2 ladre nella zona della stazione. Le due donne, nel corso di un servizio di controllo degli agenti in metropolitana, sono finite in manette per furto pluriaggravato in concorso. Due guardie giurate hanno chiesto aiuto ai poliziotti del Commissariato Viminale, dopo aver fermato una 25enne e una 27enne per aver rubato a una signora il portafogli con 300 euro all’interno.con unadida un rapinatore – foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comMinaccia unacon unadiIn via Gioberti, invece, la Polizia ha notato un 40enne che stava camminando in direzione di via Giolitti con unadiin mano, mentre in senso ...