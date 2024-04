Joe Biden - Barack Obama e Bill Clinton hanno abitato nella stessa casa E ora quella villa è in vendita

Il presidente degli Stati Uniti questa volta ha superato sé stesso. Una battuta di Joe Biden sullo "zio Bosie" che "potrebbe esser stato mangiato dai cannibali" durante la Seconda Guerra Mondiale ha infatti suscitato un grande imbarazzo e la solita polemica intorno alla Casa Bianca. Durante un comizio elettorale a Pittsburgh in Pennsylvania, il presidente ha dichiarato: "Non trovarono mai il corpo forse perché lì, in quella parte della Nuova ... (liberoquotidiano)

In cerca del secondo mandato come inquilino della Casa Bianca, Joe Biden può già contare su dei guadagni da capogiro (ilgiornale)

l'Iran, nella notte tra sabato e domenica, ha deciso di Attaccare Israele. Ma ci ha messo due settimane prima di reagire all'attentato subito contro il consolato a Damasco, in cui ha perso la vita tra gli altri anche Mohamed Reza Zahedi figura di spicco delle Guardie rivoluzionarie iraniane, terminale dei rapporti con Hezbollah. Teheran ha colpito con un'azione notturna di attacco su Israele che voleva essere al tempo stesso spettacolare ma ... (affaritaliani)

Di Leonardo Bianchi Il presidente statunitense Joe Biden non sarebbe veramente Joe Biden, ma un personaggio interpretato dal famoso attore Jim Carrey. Questa teoria, totalmente infondata, è al centro di due video in lingua inglese su TikTok divenuti virali in questi ultimi giorni. Come ha riportato la testata Daily Dot, l’utente “fittestflatearther” ha messo a confronto alcune riprese in cui compaiono il politico e l’attore, facendo ... (facta.news)

A meno di sette mesi dalle elezioni presidenziali di novembre, Joe Biden è in vantaggio di quattro punti percentuali sul suo sfidante (e predecessore) Donald Trump. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio Reuters/Ipsos, secondo cui l’inquilino della Casa Bianca può contare sul 41% dei voti contro il 37% del candidato repubblicano. Resta però la grande incognita degli elettori indecisi, il 22% del totale, che affermano di non aver ancora scelto un ... (open.online)