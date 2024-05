Rapina in villa ad Albano - madre e figlio immobilizzati e minacciati con una pistola

Hanno tentato di mettere a segno una Rapina in abitazione. Tre uomini con volto coperto da passamontagna hanno minacciato con una pistola e un cacciavite l’ anziana proprietaria di casa e il figlio per cercare di trafugare quanto di prezioso i due ...

Romano di Lombardia. Proseguono le indagini dei carabinieri del comando di Treviglio per identificare i quattro malviventi che nella serata di giovedì (18 aprile) hanno messo a segno una rapina in una villa del quartiere Cappuccini a Romano di ...

“Spaccio per pagare l’avvocato”, con questa frase si sarebbe giustificato davanti ai carabinieri della stazione di Villaricca per evitare le manette. A finire in cella a Poggioreale è Arsenio Ascione, 18enne di Villaricca. Villaricca. “Spaccio per ...