Romano - rapina in villa con i coniugi terrorizzati | caccia ai quattro malviventi

(Di domenica 21 aprile 2024)di Lombardia. Proseguono le indagini dei carabinieri del comando di Treviglio per identificare iche nella serata di giovedì (18 aprile) hanno messo a segno unain unadel quartiere Cappuccini adi Lombardia con marito e moglie. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un commando organizzato che potrebbe aver studiato per giorni le abitudini della famiglia Cilisto riuscendo a immobilizzare ie a farsi aprire la cassaforte per un bottino che si aggira attorno ai 40mila euro. La banda era di certo a conoscenza del fatto che quella zona della città è poco frequentata nelle ore serali. Quando Bruno Cilisto e la moglie, che gestiscono un’attività specializzata nel recupero dei rifiuti ...

Marito e moglie sequestrati in casa da una banda nel Bergamasco: colpo da 40mila euro - Romano DI LOMBARDIA (BERGAMO) – Una banda di almeno quattro persone ha messo a segno una rapina in una villa del quartiere Cappuccini a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, nella serata di ...livesicilia

Marito e moglie sequestrati in casa da una banda di ladri: rubati contanti e gioielli per 40mila euro - Marito e moglie sono stati sequestrati in casa nella Bergamasca e minacciati da una banda di ladri. I malviventi sono riusciti a farsi aprire la cassaforte e a fuggire con 40mila euro di bottino.fanpage

Marito e moglie rapinati in casa…" - Giovedì una scorribanda ha sconvolto via Dante Alighieri a Romano, prima un furto al supermercato e poi la rapina in villa. rapina in villa Erano da poco… Leggi ...informazione