Latitante Tedesco Catturato dalla Polizia in Provincia | Ricercato per Rapina Aggravata

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Chieti - Undi 33 anni, oggetto di una caccia all'uomo durata tre mesi su mandato europeo, è stato finalmente individuato e arrestato dalle forze dell'ordine in un comune della. L'operazione, condotta dagli agenti della squadra mobile, ha portato all'arresto del fuggitivo, la cui identità non è stata resa nota nella nota ufficiale diramataquestura. Il, di nazionalità tedesca ma con cittadinanza italiana, era soggetto a un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie tedesche per il suo presunto coinvolgimento in una. Secondo quanto riportato, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine in Germania, eradal 23 gennaio scorso per aver partecipato a una ...