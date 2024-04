Raid israeliani su Rafah | Almeno 27 morti Attesa oggi la risposta di Hamas sulla proposta di tregua

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 aprile 2024) È di27, secondo Al Jazeera, il bilancio dei bombardamentinotturni sue Gaza City. Secondo alcuni funzionari sanitari palestinesi, tra le vittime ci sono sei donne e cinque bambini, compreso un neonato di appena cinque giorni. Molte altre persone sono rimaste ferite poi negli attacchi aerei che hanno colpito tre case a, la città più a Sud dell’enclave palestinese. «Solo gli americani possono fermarli», avvertiva nelle scorse ore Abu Mazen, presidente dell’Autorità nazionale palestinese, a proposito degli attacchi di Israele contro. Mentre Benjamin Netanyahu ignora il pressing internazionale di chi gli chiede di mettere in pausa la campagna militare su Gaza, in Arabia Saudita è in corso un vertice per tentare di raggiungere un accordo tra ...