Maledizione Psg | 2 miliardi spesi per non vincere la Champions League

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non potendo prendersela con gli arbitri e trovando molto poco british imprecare alla sfortuna, questa volta lo sceicco Nasser Al-Khelaifi se l'è presa con chi gli chiedeva del futuro di Luis Enrique. Uno scatto di nervi dopo l'ennesima serata in cui l'Europa del pallone ha sbattuto la porta in faccia al ricchissimo Paris Saint German, espressione plastica di come anche nel football moderno non basti avere risorse e ambizioni illimitate per. In finale a Wembley è andato il Borussia Dortmund che rappresenta esattamente l'altra faccia della medaglia, essendosi privato nelle ultime due estati di due gioielli del calibro di Haaland e Bellingham. Certo, il fattore C (quattro lettere di cui l'ultima è O e in mezzo ci sono una consonante e una vocale) ha giocato un ruolo determinante nei 180 minuti: non capita tutti i giorni colpire 6 pali in due partite, tirare 45 ...