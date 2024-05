2024-05-07 17:30:00 Arrivano conferme: Un futuro già scritto. Lontano dalla Juventus . Dopo 9 in Italia tra le fila del club bianconero, Alex Sandro si appresta a salutare il nostro Paese e la Serie A per iniziare un nuovo capitolo della propria ...

La Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 8 maggio 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 8 maggio 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Prima pagina Tuttosport: “Gudmundsson, assist alla Juve” - prima pagina Tuttosport: “Gudmundsson, assist alla Juve” - Gudmundsson, assist alla Juve. Questo è il titolo principale di TuttoSport che riporta le parole del giocatore del Genoa: "In Italia rimango volentieri. La… Leggi ...

Commercio: Istat, stabili vendite al dettaglio marzo, +2% annuo (RCO) - Commercio: Istat, stabili vendite al dettaglio marzo, +2% annuo (RCO) - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Le vendite al dettaglio in Italia sono rimaste stabili a marzo in valore su base mensile (-0,1% in volume) mentre a livello tendenziale hanno registrato +2% ...

Borsa Tokyo: Nikkei chiude a -1,6%, male Nintendo - Borsa Tokyo: Nikkei chiude a -1,6%, male Nintendo - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - La Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in calo dell'1,6% annullando in pratica il buon rialzo della seduta precedente. Deboli anche gli altri listini ...