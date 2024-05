Prima categoria Scotti | Orgoglioso dei ragazzi del Montecalvo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Anche il campionato diha concluso la stagione regolamentare, restano da giocare gli spareggi che hanno ancora tanto da assegnare. Con il Lunano ritornato dalla settimana precedente e dopo 27 anni in Promozione sabato si sono delineate le griglie playoff e playout. I verdetti. Promosso in Promozione il Lunano. Primo turno playoff: Nuova Real Metauro-A. Tavullia (sabato 18 maggio). La vincente incontrerà l’Avis(domenica 26 maggio) che accede direttamente alla finale per via della forbice dei 9 punti. Retrocederà in Seconda la perdente lo spareggio tra Maior –Santa Veneranda (sabato 11 maggio), la vincente dovrà vedersela ai playout con l’Usav Pisaurum (sabato 18 maggio). L’altro accoppiamento playout è tra Real Altofoglia- Vadese (sabato 18 maggio). Il commento. Dopo l’ultima giornata il bilancio è di ...