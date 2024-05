Premierato - Schlein | democrazia non è acclamare un capo ogni 5 anni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (askanews) – Il disegno di legge costituzionale, di iniziativa governativa, per l’elezione diretta del presidente del Consiglio, approdato oggi all’esame dell’aula del Senato, “scardina l’equilibrio fra i poteri previsto dalla Costituzione a garanzia dei cittadini”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, all’assemblea straordinaria del gruppo parlamentare dem al Senato. Si tratta, ha sottolineato, di “una riforma che indebolisce il Parlamento; oggi è il Parlamento che decide della vita di un Governo, domani è ildel Governo che decide le sorti del Parlamento”. Per“lanon si risolve nell’acclamazione di un. Dietro quel ‘decidete voi’ c’è un colossale ‘decido io’. I pesi e contrappesi della nostra ...

I comunisti italiani (ex, neo e post) anche stavolta non si sottraggono alla regola dei trent'anni: cioè si accorgono delle novità e ne prendono atto, in media, almeno con tre decenni di ritardo. Infatti la personalizzazione estrema della ...

