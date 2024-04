Schlein - cortocircuito Pd | il suo nome nel simbolo ma no al premierato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) I comunisti italiani (ex, neo e post) anche stavolta non si sottraggono alla regola dei trent'anni: cioè si accorgono delle novità e ne prendono atto, in media, almeno con tre decenni di ritardo. Infatti la personalizzazione estrema della politica, il riferimento al leader più che al partito, sono ormai fatti acquisiti nell'Occidente avanzato almeno dagli anni Novanta del secolo scorso, e viaggiano mano nella mano con la dimensione ipermediatizzata delle campagne elettorali: ovvio che a quel punto molto – se non tutto – si giochi sul volto del leader. Inutile girarci intorno: è lui (o lei) il “programma”, e il resto rimane necessariamente sullo sfondo. Per chi ama studiare questa dimensione della politica contemporanea, carica sia di pregi che di rischi, la differenza – al massimo – sta tra i leader chiamati per cog, cosa che segnala un rapporto rispettoso ma più ...