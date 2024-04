Prato Film Festival | al via cinque giorni di eventi e proiezioni gratuite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024), 5 aprile 2024 -, al via la dodicesima edizione della manifestazione cinematografica internazionale ideata e diretta da Romeo Conte assieme a Jacopo Bucciantini (presidente dell’Associazione “L’ulcera del signor Wilson”), condedicati al grande cinema e un programma ricco di guest star,, masterclass, incontri con il pubblico e iniziative per gli studenti. L’evento è in programma dal 9 al 13 aprile e si svolge su più location: il Liceo Scientifico Statale "N. Copernico", il Teatro Francesco Nuti di Manifatture Digitali Cinema, il Convitto Nazionale “Cicognini” e lo spazio Garibaldi Milldi. Tanti gli ospiti attesi al: l’attore e regista Alessandro ...