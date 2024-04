La clausola e il flop del Brighton - il caso rinnovo con Villas-Boas al Porto | De Zerbi e Conceição in corsa per il Milan

In attesa che entri nel vivo, con l`inizio dell`estate, il mercato dei calciatori, queste settimane sono quelle in cui le società di tutto... Continua a leggere>>

2024-04-24 17:10:00 Arrivano conferme: In attesa che entri nel vivo, con l'inizio dell'estate, il mercato dei calciatori, queste settimane sono quelle in cui le società di tutto il mondo pianificano la nuova stagione. Con altri protagonisti del mondo del calcio che sono al centro di riflessioni e ...

Lopetegui sfumato, al milan parte il nuovo casting: sei i candidati per il post-Pioli - Julen Lopetegui sfuma, a meno di nuovi colpi di scena, e in casa milan riparte il casting per l'allenatore.

Panchina milan, Tedesco: "Lo voci su di me non mi riguardano, sto bene qui" - Domenico Tedesco si defila come possibile allenatore del milan per la prossima stagione. Il tecnico ha dichiarato di non voler lasciare la nazionale belga. Tra i nomi accostati alla panchina del milan ...

milan, Lopetegui bocciato dai tifosi. Il club si rimette al lavoro… - Dopo essersi assicurato aritmeticamente la qualificazione in Champions, il milan guarda alla prossima stagione e alla scelta dell'allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli. Alla società piace ...

