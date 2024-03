Salvini | ' apertura dei cantieri del ponte Stretto entro il 2024'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Il mio obiettivo è di aprire iildopo 53 anni". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, a proposito dei lavori per la realizzazione delsullodi Messina. "La societàdi Messina - ha proseguito - è nata per legge nel dicembre 1971. E' ilpiù studiato". Quanto alle polemiche in merito alle prove sismiche e per il vento legate al progetto, "nel comitato tecnico scientifico indipendente, c'è anche la direttrice a Milano della galleria del vento, Sara Muggiasca. Ilè stato già testato negli anni 2000 nella galleria del vento. Se il comitato tecnico scientifico ha dato il parere favorevole al progetto all'unanimità con alcune raccomandazioni, sostenere che ...