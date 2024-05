Crema - preso a calci e pugni da un gruppo di giovani in piazza Garibaldi | grave 21enne milanese

(Di lunedì 6 maggio 2024) Cremona, 6 maggio 2024 – Notte di violenza tra sabato e domenica a. Verso le 3.30, unè stato picchiato da almeno quattro, cinque, ine ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cremona. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, affidata ai carabinieri, il ragazzo avrebbe litigato pochi minuti prima con un coetaneo, sferrandogli un pugno al volto. Quest'ultimo avrebbe poi organizzato una sorta di spedizione punitiva chiamando a raccolta gli amici. E così, con violenza brutale almeno secondo il racconto di alcuni testimoni, ilhadi mira il, riempiendolo disino a quando non è caduto a terra. ...

