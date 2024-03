Degustazione di grandi calici per Pesaro capitale della cultura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Un evento dedicato aivini, una giornata per assaggiare insolite etichette locali e scoperte come la cantina Barbarossa di Candelara o Podere Vittoria eclassici come Castello di Ama. Accade oggi al Charlie Urban hotel di viale Trieste 281 dalle 11 del mattino e fino alle 19, con una sorta di salone del vino cui tutti possono partecipare. Lo organizza Roberto Bartolucci, scout di piccole cantine di grande qualità e non solo, che da anni ha messo assieme una selezione scelta di produttori eccellenti: "Il vino per me è passione, comunicazione, scoperta continua e lo dice uno che era astemio, uno a cui il vino in famiglia, da bambino, quasi puzzava, mentre adesso è per me un mondo sempre da scoprire e in continua evoluzione".