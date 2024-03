Pericoloso latitante tedesco rintracciato ed arrestato in provincia di Latina

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 I Carabinieri della Stazione di Terracina hanno portato a termine l’arresto di un cittadino, classe 1990, che risultava. Il 27 marzo, l’uomo, che risiedeva a Breda di Piave ma era domiciliato a Fondi, è stato fermato in seguito all’ordine di internamento in casa lavoro emesso dal Tribunale di Venezia. La Scoperta e l’Arresto Durante un controllo di routine, l’uomo è stato identificato e, grazie all’interrogazione della banca dati, è emerso un provvedimento a suo carico datato agosto 2018, relativo a una rapina avvenuta a Treviso. La rapida reazione delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine alla latitanza del 44enne, che ora si trova a dover affrontare le conseguenze dei suoi atti. Procedura e Consegne Dopo aver espletato le necessarie formalità, l’uomo sarà trasferito alla casa ...

