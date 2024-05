Perché Antonio Ricci ha chiamato Francesca Fagnani merla con il collare

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 maggio 2024), in un’intervista esclusiva a CHI, è tornato sulla recente polemica relativa ae alla presunta pubblicità occulta di gioielli di lusso fatta nel programma Belve, una condotta contraria allo Statuto dell’Ordine dei Giornalisti, di cuiè membro. Con il consueto sarcasmo e giocando per assonanza con l’ormai iconico titolo della fortunata trasmissione,ha definitounacon il(dove ilrichiama evidentemente la collana di gioielli, ma anche un atteggiamento di remissività e sottomissione alle volontà altrui). D’altra parte, il termine ‘merlo’, se inteso in senso figurato, indica in lingua italiana una “persona sprovveduta e sempliciotta”. ...