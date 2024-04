Esonero Pioli - Pedullà | Irriconoscente sull’Inter e sulla società

Pedullà spara a zero su Pioli , dopo l’imbarazzante conferenza stampa di oggi dell’allenatore del Milan. Il giornalista, da Aspettando il weekend su Sportitalia, condanna le dichiarazioni sull’Inter del tecnico. LA SOLITA SPIEGAZIONE – Stefano Pioli , come di consueto, perde e comincia a ... Continua a leggere>>

Pioli ha di nuovo creato profondo imbarazzo per le sue dichiarazioni, nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Milan. Sulle parole del tecnico rossonero Sull’Inter , Pedullà è piuttosto negativo (e ne ha pure per Allegri: il suo commento da Aspettando il weekend su Sportitalia. MALISSIMO ... Continua a leggere>>

Infine, un tifoso del Milan ne ha approfittato per chiedere a Pedullà: "Alfredo nessuna possibilità del Milan per Thiago Motta Ibrahimovic non lo ha chiamato Non erano amici Restano con Pioli". © ...

Continua a leggere>>

Calciomercato Napoli , chi sarà il nuovo allenatore l'anno prossimo Aggiornamenti dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà , che su Twitter scrive a proposito di Conte e Pioli come le due alternative principali per la panchina del Napoli. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

Continua a leggere>>