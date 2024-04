Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Kiev, 8 aprile 2024 – Lastando sempre più il sostegno nei. Il governo diha incrementato l’invio di attrezzature militari destinate all’esercito di Putin, secondo l’intelligence statunitense. L’allarme è scattato ieri in vistaufficiale oggi indeldegli esteri russo,, mirata a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. Esponenti dell’esercito americano hanno rivelato a Bloomberg che lafornisce costanteallatramite la fornitura di immagini satellitari, mirini telescopici, carburante, componenti per i carri armati e diverse attrezzature utili per lo ...