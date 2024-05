Pechino Express verso la finale | com arrivano le coppie

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In onda domani sera su Sky Uno L’avventura lungo la Rotta del Dragone disi avvicina alla sua conclusione dopo un emozionante viaggio attraVietnam, Laos e Sri Lanka. Domani, giovedì 9 maggio, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, verrà decretata la coppia vincitrice tra Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, e Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”. “I Pasticcieri” hanno affrontato la sfida con la tipica complicità fraterna, cercando di superare gli avversari più temibili e aiutando gli altri lungo il percorso con la loro cucina. Leggi anche:: chi volala“Le Amiche” Maddalena e Barbara sono partite con spirito competitivo, ...