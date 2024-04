Paura nel Salento | si ribalta con l’auto sulla provinciale e resta capovolto sull’asfalto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancoranela causa di un incidente che si è verificato alle porte della città di Lecce. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le 20.30 di una domenica dalle temperature estive, esattamente lungo la strada364 che collega il capoluogo salentino alla marina leccese di San Cataldo. Il sinistro ha visto protagonista un uomo che era alla guida della sua Lancia Delta e che, per cause ancora tutte da accertare, si èto spaventosamente con la vettura.nel, illeso il conducente Quest’ultima è rimasta capovolta, esattamente all’altezza dello svincolo per lo Stadio Via del Mare. Il conducente è rimasto ...