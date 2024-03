Mondiali di Pattinaggio Figura | Conti-Macii terzi provvisori | sono in corsa per una medaglia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 21 marzo 2024) Montreal – A Montréal, in Canada, si è aperta l’edizione 2024 dei Campionatididi. L’atto inaugurale della manifestazione iridata è stato il programma corto delle coppie di artistico. L’Italia è rappresentata da due binomi. Sara/Niccolò(Fiamme Oro) e Lucrezia Beccari/Matteo Guarise (Fiamme Oro/Fiamme Azzurre).siespressi in maniera egregia, completando il miglior short program della stagione. La performance, di altissimo spessore, è stata valutata 72.88, a pochi decimi dal primato personale della coppia. Gli azzurrial terzo posto, in pienaper conquistare una. Dal canto loro, Beccari/Guarise hanno pattinato in maniera ...